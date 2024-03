Viral Video: ಪುಟುಕ್ಕೆಂದು ಬಿತ್ತು ಆನೆ ಮರಿ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಮ್ಮನನ್ನು. ಬಿದ್ದಾಗ ನೋವಾಗದಿದ್ದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಮಾನವಾದಂತೆ ಅಳುತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಗರವಿದ್ದಂತೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಡಿಯೋ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನೋಡುಗರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ನೊ ಎನ್ನುವವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಆನೆ ಮರಿಯ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಮುದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ದೇಹ

ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ (Video) ಮೈದಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ (Ground) ನಿಂತಿರುವ ಆನೆ (Elephant) ಹಾಗೂ ಆನೆಯ ಮರಿ (Baby) ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆನೆಯ ಮರಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು (Birds) ಹಾರಿಸುತ್ತ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸುತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹದ (Body) ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ.

ಹಗುರವಾಗಿ ಓಡುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಆನೆ ಮರಿಯ ದೇಹ ಓಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಯ ಮರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪುಟುಕ್ಕೆಂದು ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಆನೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡುಗರು “ಅಯ್ಯೊ ಪಾಪ’ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಎದ್ದು ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನ (Mother) ಬಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ (Caption) ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. “ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಆನೆಯ ಮರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

This cute little elephant it will make you smile pic.twitter.com/uqjJdg34uk