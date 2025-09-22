25 ವರ್ಷ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. 40 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿನ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣವನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರು (ಸೆ.22): 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. 40 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ 45 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಮುಷ್ತಾಕ್, ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿನ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣವನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.
ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಜಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆ ಬೇಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಧರ್ಮದ ಪರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ? ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಪುನಾರಾರ್ವತನೆ ಆಗಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇಂದಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ.22 (ಸೋಮವಾರ) ರಿಂದ ಅ.2 ರವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಅರಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, 11ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು-ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು.ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಲು ಯದುವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ಪುತ್ರರಾದ ಆದ್ಯವೀರ್, ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷ, ತಾಯಿ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್, ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.