ಪ್ಯಾರಿಸ್: ರೋಯಿಂಗ್‌ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಸ್ಕಲ್ಸ್‌ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಲ್‌ರಾಜ್‌ ಪನ್ವಾರ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಹೀಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 25 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್‌ರಾಜ್ ನೇರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಭಾನುವಾರ ರಿಪಿಕೇಜ್‌ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅವರು, 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ 8ರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2000 ಮೀ. ದೂರವನ್ನು 7 ನಿಮಿಷ 12.41 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಹಂತ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

