ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ತಾರಾ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಅನರ್ಹ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಂಗಾಮಿ ಪೀಠ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮಹಾ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಇದೀಗ ರೊಮೇನಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಲಿಸಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪದಕವನ್ನು ರೊಮೇನಿಯಾಗೆ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೊಮೇನಿಯಾ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ರೊಮೇನಿಯಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ.

Big Breaking: ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ತಡ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿ/ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮರಿಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮಗೆ ಪದಕ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

Breaking : Jordan Chiles has to give back the bronze medal she earned in the Paris Olympics floor exercise. The International Olympic Committee verified that her score was incorrectly assessed, as confirmed by the highest court in sports. What a nice way to a #ClosingCeremony… pic.twitter.com/56A9hwB6oA