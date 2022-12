ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ 20 ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ (Infinix) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ(Infinix Zero) ಸರಣಿ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ 20 (Infinix Zero 20) ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ (Infinix Zero Ultra) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 60MP OIS ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್‌ನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮಾನರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ 20 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು 13 GB RAM (8 GB RAM ಜೊತೆಗೆ 5 GB ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಮೆಮೊರಿ), ಝೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾಕ್ಕಾಗಿ 256 GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಝೀರೋ 20 ಗಾಗಿ 128 GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಝೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ 6.8-ಇಂಚಿನ FHD+ 3D ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದು, ವಿಶಾಲವಾದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120 Hz ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 360 Hz ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾದರಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ನ ಜೀರೋ 20 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ AMOLED ಸಿನಿಮೀಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.



OIS ಜೊತೆಗೆ 200 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್, ಅವಳಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 32 MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ(2M ಮತ್ತು 13MP ಇರಲಿದೆ). ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ 20 ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ- ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 60MP+OIS ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ 10X ಜೂಮ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ವಾಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಝೀರೋ 20 ಫೋನ್, 108 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಜೀರೋ 20 ಎರಡೂ ಫೋನುಗಳು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು 29 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 29,999 ರೂ. ಮತ್ತು 15,999 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳು, ಪ್ರತಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಸ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಸಿಸ್ ನಾಯ್ರ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಝೀರೋ 20 ಅನ್ನು ಗ್ಲಿಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಹೊಸ ಜೀರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ನ ವೇಗದ 180W ಥಂಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. - ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸಾಧನದ 4500mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, Zero 20 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು TUV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 45W ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.