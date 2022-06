Nothing Phone 1 ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ? ಸ್ಪೇಷಲ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಬೇಕು!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 1 (Nothing Phone 1) ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್ ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹ್ವಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಖರೀದಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ (OnePlus) ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಒನ್ ನೆನಪಿಸಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 1 (Nothing Phone 1) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಏನೂ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿ-ಬುಕಿಂಗ್ ಆಹ್ವಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಫೋನ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಂಭವತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

OnePlus ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ OnePlus One ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ನಥಿಂಗ್‌ (Nothing) ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ (Carl Pei) ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ Oneplus ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹ್ವಾನದ ವಿಧಾನವು (Invite System) ಕಂಪನಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ (Flipkart) ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ (Tablet) ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಥಿಂಗ್ (Nothing) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿ-ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮೊದಲು, "ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ (Learn More)" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ತದನಂತರ "ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ (Join the Waitlist)" ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಥಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ Google ಅಥವಾ Apple ID ಅನ್ನು ಯಾವುದೂ ವಿನಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಪ್ರಿ-ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಇತರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿಸಿದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 1 (Nothing Phone 1) ಅನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.