ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು. 16 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ಮೊನಾಸಿನಾಳ ಚಿತ್ರ. ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 1503 ರಿಂದ 1517ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡ ವಿಂಚಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದ. ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಮುಖ, ಅವಳ ಭಂಗಿ, ಕಣ್ಣು, ಅವಳ ನಗು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ವಿಂಚಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಥದೊಂದು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಲು ಅವರು ಅದೆಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಮೊನಾಲಿಸಾ (Mona Lisa) ಳ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಬ್ರೋ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು? : ಫ್ರೆಂಚ್ (French) ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಕಾಟ್ ಅವರು ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ (Digital) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಶಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಚಿತ್ರದ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆಯ (restoration) ಪ್ರಭಾವ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂತು.

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 3000 ಗಂಟೆಗಳ ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಚಿತ್ರ ನೈಜವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು 240 ಮೆಗಾಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎನಲೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನಂತರ ಅವರು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐ ಬ್ರೋ ಮತ್ತು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದವು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಚಿತ್ರದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಅಳಿಸಿಹೋದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರದ ರಿಸ್ಟೋರೇಶನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಐ ಬ್ರೋ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊನಾಲಿಸಾ ಐ ಬ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? : ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐ ಬ್ರೋ ಏಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಕಾರ ವಿಂಚಿ “Art is never finished, only abandoned” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಬ್ರೋ ಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತೈಲಚಿತ್ರ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖವನ್ನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊನಾಲಿಸ ಕೂಡ ತನ್ನ ಐ ಬ್ರೋವನ್ನು ಕೂಡ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.