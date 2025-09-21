Solar Eclipse 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹಿಂದೂ, ಚೀನೀ, ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದ ಸಂಕೇತ ಏಕೆ?
Solar Eclipse 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದು 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಗ್ರಹಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನುಂಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ತೋಳವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಬೀಳಬಹುದು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಕಪ್ಪೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನುಂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವಿನಾಶದ ಸಂಕೇತ:
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿನಾಶದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಳಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣಗಳಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಭಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದನ್ನು ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಳಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದವು. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿನಾಶದ ಸಂಕೇತವೆಂದೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.