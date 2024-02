ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳಿದ ಫ್ಯಾನ್: ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದರು ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್

common sense is not so common ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕಾಮನ್‌ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇನ್ಯಾರೋ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.