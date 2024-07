ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ!

ಬಿಲಾಸಪುರ(ಜು.29) ಕಚೇರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾವೊಂದು ಸುರಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೌಕರರು ಹಾವಿನ ಬಾಲ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ಭಯ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಹಾವು ಕೂಡ ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಅವಿತುಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಉರಗ ತಜ್ಞೆ ಅಜಿತಾ ಪಾಂಡೆ, ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ, ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಚತ್ತೀಸಘಡದ ಬಿಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಚೀರಾಟ, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾವು ಕೂಡ ಭಯಭೀತಗೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ತೆರಳಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೆಲ ನೌಕರರು ಹಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ.

ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದ ನೌಕರರು, ಉರಗ ತಜ್ಞೆ ಅಜಿತಾ ಪಾಂಡೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಜಿತಾ ಪಾಂಡೆ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಹಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಹಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತೀವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೇಬೇಕಾಗಿ ನೌಕರರು ಅಜಿತಾ ಪಾಂಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೌಕರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕಚೇರಿ ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ ಅಜಿತಾ ಪಾಂಡೆಗೆ ಹಾವು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್, ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಅವಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಜಿತಾ ಪಾಂಡೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಕೌರರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

