Fact Check: ನಕಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ, ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಕಲಿ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ:

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್: '@WingVyomikStan' ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಖಾತೆಯು 'Proudly serving in the skies, defending the nation with Air Force. Duty, Honor' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. 28,000 ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ: '@sofiyaquresi' ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಖಾತೆಯು ಸೋಫಿಯಾ ಅವರನ್ನು 'multi-national military Exercise Force 18' ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೂ ನಕಲಿ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:

ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕ(Fact check)ವು ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 'ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮೇ 7, 2025 ರಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿವೆ.

ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ: ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರಾದ ಇವರು ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು. ಫೋರ್ಸ್ 18 ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚೇತಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಸವಾಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಿಕರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು PIB ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.