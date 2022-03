Uttar Pradesh ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಗತಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ!

ಲಕ್ನೋ (ಮಾ. 25): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ (Uttar Pradesh) ಎಲ್ಲಾ ಮದರಸಾಗಳು (madrasa) ಹೊಸ ಋತುವಿನಿಂದ (new session)ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ (national anthem) ವಾಚನದ ನಂತರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಯುಪಿ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು (UP Board of Madarsa Education) ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.



ಹೊಸ ಋತುವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಗೆ ( online registration of students ) ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ( Teachers Attendence) ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ( Bio Metric System ) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಂಡಳಿಯು ಮೇ 14 ಮತ್ತು ಮೇ 27 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಆರು ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದರಸಾವು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ(Council Meet ) ಮುನ್ಷಿ-ಮೌಲ್ವಿ, ಅಲಿಮ್, ಕಾಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಫಾಜಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೇ 14 ರಿಂದ ಮೇ 27 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.



2017 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ (ಮುನ್ಷಿ-ಮೌಲ್ವಿ) ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್-ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೀನಿಯಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಮದರಸಾಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮದರಸಾಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮದರಸಾಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪುತ್ರ- ಪುತ್ರಿಯರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.



ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು MTET ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, MTET ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಮರ್ ಅಲಿ, ತನ್ವೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ಡಾ.ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹಮದ್, ಅಸದ್ ಹುಸೇನ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಆಶಿಶ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶೇಷನಾಥ ಪಾಂಡೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.