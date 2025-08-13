08:33 AM (IST) Aug 13

India News Live 13th August: ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಕಿಡಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

07:57 AM (IST) Aug 13

India News Live 13th August: ಈಗ ಸಿಂಧೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಿಕ್ಷೆ

ಯುದ್ಧದ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಸಿಂಧು ನದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
