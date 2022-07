Presidential Election 2022 Result Live: ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮುರ್ಮುಗೆ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ!

ಒಡಿಶಾದ ಬುಡುಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದು ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಸಹೋದರ ತಾರಿಣಿಸೇನ್ ತುಡು.





Rairangpur | There is an atmosphere of happiness here as we're hopeful that Droupadi Murmu will become the next President of India. It's a matter of pride for the tribal community, Odisha & the country: Tarinisen Tudu, brother of NDA's Presidential candidate Droupadi Murmu pic.twitter.com/dvbbzQTvWr