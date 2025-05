India 0 Min read

ಭಾರತದೊಳಗೆ ನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ 7 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ: ಪಾಕ್‌ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯೂ ಧ್ವಂಸ

Hand-Held Thermal Imager (HHTI) clip of the destruction of the Pakistani Post Dhandhar. (Photo/BSF)