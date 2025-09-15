07:21 AM (IST) Sep 15

India News Live: ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ

ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾದಿತ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು, ವಕ್ಫ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.