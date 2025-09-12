07:25 AM (IST) Sep 12

India News Live: ಮೋದಿ-ಹೀರಾಬೆನ್ ಎಐ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಂಡ

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ದ ಕೀಳು ಪದ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಐ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿ ಹೋಲುವ ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ತೆವಲಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ