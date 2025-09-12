ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ದ ಕೀಳು ಪದ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಐ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿ ಹೋಲುವ ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ತೆವಲಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ
- India News Live: ಮೋದಿ ತಾಯಿ AI ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರೋಶ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.10) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿಯ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗಸ್ತರಾಗಿರುವ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಂತ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ, ನೇಪಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
07:25 AM (IST) Sep 12