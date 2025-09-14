LIVE NOW
Published : Sep 14 2025, 07:16 AM IST
India News Live: ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಕೂಗಿಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಉತ್ತರ
ಸಾರಾಂಶ
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಹೆಲ್ಗಾಂ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ, ಎಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
India News Live: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ
ಕೇವಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದು ಭಾರತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
