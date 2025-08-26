07:35 AM (IST) Aug 26

ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬದದ ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಲಿ

ಮುದಿನ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿರುವ ನವರಾತ್ರಿ, ವಿಜಯದಶಮಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಹಮ್ಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.