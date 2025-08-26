ಮುದಿನ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿರುವ ನವರಾತ್ರಿ, ವಿಜಯದಶಮಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಹಮ್ಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
India latest News Live ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕರೆ
ಸಾರಾಂಶ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 50ರ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಹತ್ವದ ಆಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಒನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪಾಸಿಟೀವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಮೋದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
07:35 AM (IST) Aug 26