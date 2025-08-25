ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೇರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂಧನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ರಷ್ಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ ಭಾರತ ನಿಯೋಗದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ, ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
