07:36 AM (IST) Aug 25

India Latest News Live: ರಷ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಬೇಡ

ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೇರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.

 