ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಬಟ್ಟೆ ರಫ್ತು, ವಜ್ರಾಭರಣ, ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಕೆಂಡವಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಂಶ
ದೇಶ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇರಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅತೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ 60.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ, ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
07:23 AM (IST) Aug 27