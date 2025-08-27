07:23 AM (IST) Aug 27

India Latest News Live: ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ?

ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಬಟ್ಟೆ ರಫ್ತು, ವಜ್ರಾಭರಣ, ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಕೆಂಡವಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.