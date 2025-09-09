ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
India Latest News Live: ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್ ಜೊತೆ ಆಟ - ತನಗೆ ತಾನೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಬಾಲಕ
ನವದೆಹಲಿ:ದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸದಾ ಹೊಂಚು ಹಾಕುವ ಉಗ್ರ ಜಾಲದ ಬೇಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎನ್ಐಎ) ಇಳಿದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ಸೇರಿ 6 ರಾಜ್ಯಗಳ 22 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಪಿತೂರಿಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಉಗ್ರರ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಎಐಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗ ಸೇರಿ ಪಿತೂರಿಯ ಪುರಾವೆ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
07:43 AM (IST) Sep 09
India Latest News Live ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್ ಜೊತೆ ಆಟ - ತನಗೆ ತಾನೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಬಾಲಕ
06:41 AM (IST) Sep 09
India Latest News Live ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒಳಿತು, ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ - ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ, ತೆರಿಗೆ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ.