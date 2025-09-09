07:43 AM (IST) Sep 09

India Latest News Live ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್‌ ಜೊತೆ ಆಟ - ತನಗೆ ತಾನೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಬಾಲಕ

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್‌ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

06:41 AM (IST) Sep 09

India Latest News Live ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಹೆದರಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒಳಿತು, ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ - ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ, ತೆರಿಗೆ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ.
