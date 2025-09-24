Ayodhya mosque construction project: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಧನ್ನೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. .
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ಪಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಡೊಂಬಿವಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಗಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಗಾರೆ ಅವರ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿದ್ದು, ‘ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅವಮಾನಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದು ಪರಬ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಪಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹನುಮಂತನನ್ನು 'ನಕಲಿ ದೇವರು' ಎಂದು ಕರೆದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.