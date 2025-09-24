09:11 AM (IST) Sep 24

India Latest News Live 24th September 2025

Ayodhya mosque construction project: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಧನ್ನೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್‌ ಮಸೀದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. .

India Latest News Live 24th September 2025

ಅಮೆರಿಕದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹನುಮಂತನನ್ನು 'ನಕಲಿ ದೇವರು' ಎಂದು ಕರೆದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಚ್‌-1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 

