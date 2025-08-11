07:30 AM (IST) Aug 11

India Latest News Live 11th August 2025 ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ - ಕಾಂತಪುರಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್‌ಗೆ ತಲಾಲ್ ಸೋದರನ ಸವಾಲ್

Nimisha Priya execution: ಯೆಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂತಪುರಂ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಲಾಲ್ ಸಹೋದರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

