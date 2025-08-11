Nimisha Priya execution: ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂತಪುರಂ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಲಾಲ್ ಸಹೋದರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
India Latest News Live: ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ - ಕಾಂತಪುರಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗೆ ತಲಾಲ್ ಸೋದರನ ಸವಾಲ್
India Latest News Live: ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ - ಕಾಂತಪುರಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗೆ ತಲಾಲ್ ಸೋದರನ ಸವಾಲ್
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು,'ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ದಿನವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಎಮ್ಮಾ ಥಾಂಪ್ಸನ್ (66) ಮಾತನಾಡಿ, '1998ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ನಡೆದ ದಿನವೇ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದರು.
07:30 AM (IST) Aug 11
India Latest News Live 11th August 2025 ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ - ಕಾಂತಪುರಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗೆ ತಲಾಲ್ ಸೋದರನ ಸವಾಲ್
