ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಜತೆ ನಿತೀಶ್‌ ಭೇಟಿ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದೇಶ?

ಪಟನಾ(ಫೆ.20): ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ನನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಿಶೋರ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ರಂಗದ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ದೀದಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿಯು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ನ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳೇ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ ಕಿಶೋರ್‌ನನ್ನು ಜೆಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಿಶೋರ್‌ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೇರಿ ದೀದಿಯ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಶೋರ್‌ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ 2020ರ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿತೀಶ್‌, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿಯು ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ನಿತೀಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್‌, ಈ ಭೇಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಂದು ಪಕ್ಷದ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ಕಾಳಿಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಪಕ್ಷವಾದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ನಲ್ಲಿ 'ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ' ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸಲಹಾ ಗುಂಪು ಐ-ಪಿಎಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಐಪಿಎಸಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಐ-ಪಿಎಸಿ ಹೇಳಿದೆ - ಸಚಿವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸಚಿವೆ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು I-PAC ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು TMC ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಐ-ಪಿಎಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, "ಐ-ಪಿಎಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಯಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು (ದುರುಪಯೋಗ) ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಐಟಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

I-PAC doesn't handle any digital properties of @AITCofficial or any of its leaders. Anyone making such claim is either uninformed or is blatantly lying.



AITC should look into if and how their digital properties and/or that of their leaders are being “allegedly (mis)used”.