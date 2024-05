ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್-ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್!

ಭುವನೇಶ್ವರ್(ಮೇ.13) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ , ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಒಡಿಶಾದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.

ಒಡಿಶಾದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ರೂರ್ಕೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದೇ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಜೋಡಿ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿನ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಜೋಡಿಗೆ ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಚುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಯುವ ಜೋಡಿ; ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಯುವಕನಿಗೊರಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಯುವತಿ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ತಾಕಿಸಿ ಮೈಬಿಸಿ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬಿಸಿದ ಜೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಆಕಾಶ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತತರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜೋಡಿಯ ರೋಮ್ಸಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

