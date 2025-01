ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಲಹೆ

ನವದೆಹಲಿ. ಜನವರಿ 26 ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗೋ-ಬರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

#ImportantUpdate

Passengers travelling to and from Delhi between 19 & 26 Jan 2025, are requested to allow themselves more time and check the status of their flights before heading to the airport, due to Republic Day restrictions.



To know the status of your flight, click here…

— Air India (@airindia) January 15, 2025