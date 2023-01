ಅರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ಇದ್ದಿಲ ಪುಡಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ? ಬಳಸೋದು ಹೀಗೆ!

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗನ್ನು(Coconut) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಚಿಪ್ಪನ್ನು(Shell) ಬಿಸಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೌಲ್(Bowle), ಸಾಸರ್ ಕಪ್(Soccer Cup), ಸೌಟು ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ಪುಡಿಯೂ(Ashes) ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ಪುಡಿಯು ಕೂದಲಿಗೆ(Hair) ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಚರ್ಮ(Skin) ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಇದ್ದಿಲಿನ(Coal) ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವು. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿಲು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿ

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಇದ್ದಿಲು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿ. ಸುಟ್ಟ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೂದಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಲಿತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿAದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಸುಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಡಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.



ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯೋ ಬದಲು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಲ್ವೇ?

ಕೂದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿ

1. ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ(Soothes the Scalp)

ನೆತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಚರ್ಮವೇ. ಚರ್ಮದಂತೆಯೇ ನೆತ್ತಿಯು ಧೂಳನ್ನು(Dust) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಂಧ್ರಗಳು(Pores) ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರಗಳ ಆಳವಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕೂದಲಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ(Useful for all type of Hair)

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿಲು ಕೂದಲನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೌನ್ಸ್ನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಬಲವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

3. ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ(Boosts Hair Volume)

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಪುನರ್ ಯೌವನಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಇದ್ದಿಲು ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದಪ್ಪ(Thick) ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ಶಕ್ತಿಯುತ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ(Powerful Detoxifier)

ಸಕ್ರಿಯ ಇದ್ದಿಲಿನಂತೆಯೇ, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದAತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗ, ಬೂದಿಯು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ PH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಕೂದಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ(Hair Products) ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ(Chemical) ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.



ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

1. ಸ್ಕ್ರಬ್(Scrub): ಎರಡು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ(Coconut Oil) ಬೆರೆಸಿ. ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಆಳವಾದ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ಶಾಂಪೂ(Shampoo): ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಂಪೂ(Chemical Shampoo) ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಶಾಂಪೂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಇದ್ದಿಲು ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯು ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುನರ್ ಯೌವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್(Hair Mask): ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ(Baking Soda) ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಜಾಲಾಡುವಿಕೆಯಂತೆ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿನ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿನAತೆ ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೂದಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.