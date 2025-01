ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ?

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ನಿಜಾನ? ನೋಡೋಣ.



ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಋತುಚಕ್ರದ (periods) ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರುವುದು (do not touch pickle on periods) ಇತ್ಯಾದಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದು ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?