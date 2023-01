ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ನಂತ್ರ ಸೀನುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಏಕೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯಂತೆಯೇ, ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂತರವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯು (bad lifestyle) ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವಂತೆ, ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆರಿಗೆಯ (c section delivery) ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸರ್ಜರಿ (Surgery) ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ (do not take bath) ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.