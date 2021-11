Pregnancy and Women Health: ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರದು

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (pregnancy period) ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ (do not stand for long time)

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.