ವಕ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮುಜುಗರ, ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಈಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ CEO

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ, ತನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಚ್ಛಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ.



ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಎಂಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇವರ ಪತಿ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು .ಆದರೆ ರಾಧಿಕಾ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 'ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಸಿಇಒ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವರ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪತಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಇದಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ರಾಧಿಕಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಿಇಒಗಳಲ್ಲಿ (one of the youngest CEOs of India) ಒಬ್ಬರಾದರು. ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಮೇಲಿದೆ.