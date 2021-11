Kitchen Tips : ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ , ಶುಂಠಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಿರಿ

ಶುಂಠಿ (ginger), ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (garlic) ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ (onion) ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸುವುದು (chopping) ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು (peeling) ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ , ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಿ

ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ (punch the onion) : ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಬಹುದು. ಇದು ದೇಸಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ತ್ವರಿತ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಹ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ (cut the garlic crown) : ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ತಳದಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುಲಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗದು., ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದರ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಳಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯಬಹುದು.

ಚಾಕುವಿನ ಬದಲು ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ (instead of knife use spoon)

ಶುಂಠಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಾಕು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಚಮಚ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಗನೆ ಸುಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.