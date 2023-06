ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಯಿ - ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಚಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಹ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಜರಾಯು ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು (infection in pregnancy) ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (take care of your health)

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದ ನಂತರ, ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಡೈಪರ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಸೋಂಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.