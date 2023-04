ಏನೇ ನಿನ್ ಗಂಡ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ!

ಮಹಿಳೆಯರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ? ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರ ತರ ಆಡ್ತೀರಾ? ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಇರಿ. ಹುಡುಗಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ , ಕೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳೋದನ್ನು ಬಿಡಿ…

ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಯಾರೊಬ್ಬರ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಆಕೆಯ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಲಿ (do not judge women by her dress), ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ.