ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್‌, ಫೋಟೋ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ..

ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಗೂಗಲ್‌ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಚ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. "ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು" (“Results about you”) ಪುಟದಿಂದಲೂ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನಂತಿಸಿ 1) ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. 2) ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಪ್ರತಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ > ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನಂತಿಸಿ 3) ಒಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಂಡ್‌ ಮಾಡಲು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ > ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನಂತಿಸಿ. 4) ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು "ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ" ( "Mark as reviewed.") ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 5) Google ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶವು ಈ ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು "ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 6) ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. "ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವಿನಂತಿಗಳು" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು" ನಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವಿನಂತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಬಳಸುವಾಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ..

1) ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ URL ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

2) ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

3) "ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು" ಫಲಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು (ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ > ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ( It shows my personal contact info) ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

4) ವರದಿ ಮಾಡುವ ಫ್ಲೋ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ.

5) ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

6) ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, I'm done ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.