ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಡಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಮೇಜ್, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಡಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದ್ಬುತ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಟೂಲ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜೆಮಿನಿ AI ಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ

ವಾಸ್ತವಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಮೇಜ್ 3

ಜಲವರ್ಣ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಂತಹ ಶೈಲಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Insert > Image > Help me create an image* ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಫೀಚರ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ.