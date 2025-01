ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಆಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ!

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಡಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಸೇರದಂತೆ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೇವಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತರಹದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಮ್‌ಗಳು ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾ ಕದಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೇಫ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ಐಫೋನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ "Ask Apps Not to Track" ಫೀಚರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.