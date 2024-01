ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಈ ಐದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ…

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.



ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ (Do not eat in bed)

ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.