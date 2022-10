Vastu: ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ, ಸೀನು, ಉಕ್ಕುವ ಹಾಲು.. ಈ 9 ಘಟನೆಗಳು ಅಪಶಕುನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

ಶಕುನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದ 9 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯ ಅಥವಾ ಸೋಲಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.

10 such incidents are considered inauspicious, know the effect of these inauspicious events

ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶಕುನ, ಅಶುಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಮೊಸರು ತಿಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶಕುನ ಮತ್ತು ಅಪಶಕುನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ 10 ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ

ಸೀನುವುದು

ಸೀನುವಿಕೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಸೀನಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಸೀನು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು.

ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗಾಜು ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವುದು ಅಶುಭ. ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಹಾಲು ಉಕ್ಕುವುದು

ಕುದಿಯುವ ಹಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಬೀಳುವಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಕೊಳಾಯಿ

ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ನೋಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಿಸಿಡಬೇಕು.

ಚಾಕು

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಕು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಪಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೊರಕೆ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ಪೊರಕೆಯು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಪೊರಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಜೇಬು

ಎಂದಿಗೂ ಜೇಬು ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್‌ದ ಖಾಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಪಾಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಂಚವಾದರೂ ಹಣವಿಡಬೇಕು.

ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಳುವುದು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಅಳು ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.