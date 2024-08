ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೂಲ್ಯ -ವೈಷ್ಣವಿ… ಇವರದ್ದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್’ಶಿಪ್

ಸೀತಾ ರಾಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಇದೀಗ ವೈಷ್ಣವಿ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ Female friendship is so underrated, only when you uplift each other the world will be a better place to live ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.