ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ: ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಸೀತಮ್ಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೀತಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮಗಳ ನಿಜ ತಂದೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಪೋಸ್ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವುಳ್ಳ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ರೆಸ್ (Spring Sunsets Maxi Dress Floral) ಧರಿಸಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಣ್ಣವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ (Colour is a power that directly influences the soul) ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.