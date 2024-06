ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ತನಿಷಾ… ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆಂದ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ಸೀರೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತನಿಷಾ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ತನಿಷಾ Do something today that your future self will thank you for ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.