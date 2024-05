ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ನಿರೂಪಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಗಂಡ, ಮಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಬೀಚ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೀಶರ್ಟ್, ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ಉಫ್… ತುಂಬಾ ಹಾಟ್, ಈ ಹೀಟ್ ನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಂಡ್ ಬೇರ್ ಇಟ್ (Just smile and bare it) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.