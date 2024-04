ಸತ್ಯ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಗರ್ ಬಿಳಿ ಗೌಡ ಪತ್ನಿ ಸಿರಿ ರಾಜು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕಿನ್ನರಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (We are blessed to announce the arrival of our little angel )