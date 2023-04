ಸದಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುವ ಸಾನ್ಯಾ ಐಯ್ಯರ್ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಡೀಯೋ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬರೆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾನ್ಯಾ ಪಕ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ Noo way ನಾನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ , ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾನು don't do this next time, ಹುಡುಗ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕಣ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.. ನಿಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಣ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಇಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು , but ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರತ್ತೆ .. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೊಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ನಾನು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.