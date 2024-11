ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವೆಬ್‌ಸಿರೀಸ್‌ನತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 14 ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಆಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ಯಾವ್ದು? ಓವರ್‌ಹೈಪ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ..

Asur: One Time Watch

Chacha Vidhayak Hain Humare: Under Appreciated

Breathe: Into the Shadows: Under Appreciated

ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ ಇರುವ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌. ಆರ್‌.ಮಾಧವನ್‌ ಇರುವ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಛನ್‌ ಅವರ 2ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.