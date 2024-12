ವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಕನ್ನಡತಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್… ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಟಿಯ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತಾ?

ಕನ್ನಡತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಂಜನಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೈರಲ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಭಾವಿ ಪತಿಯಾಗುವ ಹುಡುಗ ಸಾಗರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, Objects in the mirror are closer than they appear ಎನ್ನುತ್ತಾ, ನನ್ ಹುಡುಗ, ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.