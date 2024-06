ರಾಮಾಚಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರೋ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ನನ್ನ ಕನಸಿನತ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು (One small step to my dreams) ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೌನ ಜೊತೆ ಇವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.