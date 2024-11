ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ, ಮನಾಲಿಯ ಹಿಡಿಂಬಾ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ‘ತತ್ವಮಸಿ’ ಎಂದ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ!

ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜನಾ Where there’s nothing, there’s IT! ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ (ತತ್ವಮಸಿ) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ಮನಾಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಡಿಂಬಾ ದೇವಿ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.